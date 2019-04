Mobile Payment Apple Pay kommt nach Österreich

Der Smartphone-Bezahldienst Apple Pay ist diese Woche Mittwoch in Österreich gestartet. Damit können Kunden ab sofort per iPhone und Apple Watch in Läden bezahlen, die POS-Terminals mit NFC-Funk betreiben.

