Mobile Payment Drogerie Müller akzeptiert Alipay

Der Drogeriemarkt-Filialist Müller will bundesweit an allen Kassen Zahlungen per Handy und Alipay annehmen. Das Angebot richtet sich an chinesische Touristen, die hierzulande auf Shopping-Tour gehen.

