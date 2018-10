Mobile Payment Globus-Kunden zahlen per Handy und Blue Code

Globus ist mit dem Mobile-Payment-Verfahren Blue Code so zufrieden, dass es die Lösung in alle deutschen Filialen ausgerollt hat. Gleichzeitig ist Blue Code einer der Partner von Alipay geworden und bietet chinesischen Verbrauchern das Bezahlen in europäischen Geschäften an.

Bisher ist das Smartphone-Bezahl-Verfahren Blue Code nur im österreichischen Handel stark vertreten. Doc