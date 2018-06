Mobile Payment Googles Bezahldienst startet in Deutschland

Googles Bezahldienst startet in Deutschland

Google will offenbar sein Handy-Bezahlsystem Google Pay nach Deutschland bringen. Bereits Ende dieses Monats soll es einem Medienbericht zufolge soweit sein.

Google will offenbar sein Handy-Bezahlsystem Google Pay in Deutschland an den Start bringen. Bereits Ende dieses Monats soll es soweit sein, berichtet das Handelsblatt. Ein Partner auf Bankenseite ist die Commerzbank, heißt es weiter.Zu