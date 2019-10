Mobile Payment Lidl stellt Lidl Pay offiziell vor

Lidl hat jetzt erstmals sein eigenes Handy-Bezahlsystem Lidl Pay im Rahmen einer Digitalkonferenz in Barcelona offiziell vorgestellt. In den ersten drei Wochen nach dem spanienweiten Start haben rund 12.000 Kunden rund 79.000 Mal an den Kassen des Discounters per Handy gezahlt.

