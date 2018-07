Mobile Payment Sparkassen packen Geld ins Smartphone

Die Sparkassen starten am Dienstag ihr Angebot für das Bezahlen per Smartphone. In die App "Mobiles Bezahlen" ist eine virtuelle Girocard integriert – also die Karte, die im deutschen Markt dominiert. Die Volksbanken folgen im Laufe des August. Beide Lösungen funktionieren sofort an den meisten Kassen des Handels.

Was Mobile Payment angeht, ist Deutschland Entwicklungsland. Das k&o