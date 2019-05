Nach politischem Druck Amazon nimmt Bargeld in kassenlosem Go-Shop

Amazon nimmt Bargeld in kassenlosem Go-Shop

Amazon hat in New York seinen weltweit zwölften Mini-Shop ohne Kassen eröffnet. Es ist der erste dieser eigentlich vollautomatischen Amazon-Go-Läden, der Bargeld akzeptiert.

Der Amazon-Go-Store in New York ist ähnlich wie die meisten anderen Läden des Hightech-Formats Go mit 120 qm sehr klein. Doch eins unterscheidet ihn von den anderen: Es ist der erste Go-Store, der Bezah