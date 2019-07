Online-Payment Regulierung hilft Amazon und Co.

Regulierung hilft Amazon und Co.

Die Forderung der EU nach mehr Sicherheit im Online-Payment könnte letztlich denen in die Karten spielen, die jetzt schon auf dem Weg sind, den E-Commerce und elektronischen Zahlungsverkehr der Zukunft zu dominieren: den US-Digitalkonzernen Amazon und Paypal.

Es wird kompliziert, in vielerlei Hinsicht. Per EU-weitem Gesetz müssen ab dem 14. September viele Bezahlvorgänge in Webshops