Online-Zustellung Amazon liefert Pakete in die Garage

Amazon liefert Pakete in die Garage

US-Amazon-Prime-Kunden können sich ihre Pakete jetzt in die Garage liefern lassen. Möglich wird dieser "Key for Garage"-Service durch die Kombination der Amazon-Smartphone-App "Key by Amazon" und einem digitalen Garagentoröffner.

US-Amazon-Prime-Kunden können sich ihre Pakete ab sofort in die eigene Garage liefern lassen. Möglich wird dieser "Key for Garage"-Service durch