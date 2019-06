Ortung per Payback Go Payback passt sich Händlern an

Payback geht mit "Payback Go" an den Start. Das ist eine Ortungsfunktion in der Payback-App, die Händler-bezogen Coupons ausspielt und Push-Nachrichten verschickt. So können Rewe, dm und Co. ihre Kunden per Handy umwerben und das Kaufverhalten direkt in der Filiale beeinflussen.

