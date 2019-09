Per Alibaba Sprachbefehl Starbucks-Kaffee kommt auf Kommando

Per Alibaba Sprachbefehl

Starbucks lässt seine Kunden in China jetzt per Sprachbefehl Kaffee und Co. bestellen. Geplant sind auch personalisierte Empfehlungen.

Starbucks lässt seine Kunden in China jetzt per Sprachbefehl Kaffee und Co. ordern. Möglich macht das die Zusammenarbeit mit dem Internet-Giganten Alibaba sowie der Einsatz von dessen Smart Speaker Tmall Genie. Künftig sollen Kunden auch persona