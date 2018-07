Pick-by-Vision Deutsche See kommissioniert mit Datenbrille

Der Food-Lieferant Deutsche See will in seinem Zentrallager in Bremerhaven Kommissionierung per Pick-by-Vision einführen. Im Spätsommer sollen zunächst Arbeiter des Räucherfischlagers mit der Datenbrille Google Glass und Software von Picavi ausgestattet werden.

Nach Unternehmensangaben prüft Deutsche See gleichzeitig die Umstellung von Frischfisch- und Tiefkühllager a