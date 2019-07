Pilotprojekt Ikea lässt Kunden per Handy scannen

Der SB-Kassen-Pionier Ikea will seine Self-Checkout-Varianten um mobiles Self-Scanning per Kunden-Smartphone erweitern. Dazu testet Ikea Deutschland ab sofort die Scan&Go-App des Bonner Start-ups Snabble, zunächst bis Ende Oktober in Frankfurt am Main. Die Chancen für einen deutschlandweiten Rollout stehen gut.

