Pilotprojekt in Köln Rewe-Kunden scannen per Smartphone

Rewe-Kunden scannen per Smartphone

Pilotprojekt in Köln

Rewe ist die erste LEH-Kette, die deutschen Verbrauchern Self-Scanning mit dem privaten Smartphone ermöglicht. In einem Supermarkt in Köln können Kunden die Waren beim Rundgang mit dem Handy erfassen, statt sie am Checkout auf das übliche Kassenband zu legen.

In vielen Ländern Europas bieten große Lebensmittel-Märkte ihren Kunden mobiles Self-Scanning beim Rundg