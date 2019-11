Pilotprojekt in Spanien Nestlé-Shop testet Bezahlen per Gesicht

Nestlé-Shop testet Bezahlen per Gesicht

Pilotprojekt in Spanien

Nestlé testet in einem seiner Marken-Shops das Bezahlen per Gesichtserkennung und hinterlegter Kreditkarte. Das Pilotprojekt soll drei Monate im "Nestlé Market" im Bürohaus der spanischen Nestlé-Zentrale in Esplugues de Llobregat, einem Vorort von Barcelona, laufen.

Voraussetzung für den schnellen Checkout ist, dass Kunden mit der App "Face to Pay Nestle Market" ein