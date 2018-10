Pilotprojekte für die letzte Meile Hermes testet neue Lieferwege

Die Otto-Tochter setzt auf Echtzeit-Tracking in Großbritannien und Paket-Umleitungen in Deutschland. Zudem will sie bald auch zur Geisterstunde liefern.

Hermes testet europaweit, wie sich die mehr als 600 Mio. Pakete pro Jahr effizienter zustellen lassen. Einen kurzen Überblick gab Europa-Chefin Carole Walker auf dem BVL-Logistik-Kongress: In UK könnten Kunden Pakete in Echtzeit tr