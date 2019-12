Premium-Logistik Zalando erweitert schnelle Belieferung

Zalando weitet seinen Same- und Next-Day-Delivery-Service auf mehr Städte und Kunden aus. Ab sofort können Online-Shopper in mehr als 30 Städten Deutschlands Artikel bei Zalando bestellen und sich auf Wunsch und gegen Gebühr noch am selben oder nächsten Tag liefern lassen.

Dabei gibt es zwei Lieferoptionen: die Premium-Lieferung innerhalb von ein bis zwei Werktagen fü