Projekt Park_up Parkhäuser als Mikro-Depots für Pakete

Ungenutzte Stellflächen in Innenstadt-Parkhäusern sollen künftig als Verlade-Stationen für Logistikunternehmen genutzt werden können. In Stuttgart wurde dazu am Montag ein Pilotprojekt namens "Park_up" gestartet.

In Stuttgart wollen Forscher des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) zusammen mit dem Parkhausbetreiber Apcoa, dem Logistiker V