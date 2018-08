Rollout Loyalty-System Lidl lockt Dänen mit individuellen Angeboten

Lidl geht mit seinem Smartphone-basierten Loyalty-System in den europäischen Rollout. Nach Österreich ist Dänemark jetzt das zweite Land, in dem der Discounter die App "Lidl Plus" flächendeckend anbietet. Sie erlaubt die Auswertung der Einkaufs-Historie eines Kunden.

Der Discounter der Schwarz Gruppe bietet seinen digitalen Kundenclub "Lidl Plus" seit vergangener Woche in ganz