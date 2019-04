Self-Scanning Aldi testet SB-Kassen in UK

Aldi Süd hat seinen ersten Test von SB-Kassen gestartet – in England. In einer Filiale in der Stadt Tamworth nördlich von Birmingham können Kunden an Terminals selbst scannen und bezahlen.

Möglich sind Zahlungen per Karte ebenso wie mit Bargeld. Ähnlich wie die meisten Händler in Europa hat sich der Discounter für eine Insel von vier SB-Kassen entschieden,