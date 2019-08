Self Scanning Penny-Kunden nutzen Smartphone

Self Scanning

Rewes Discount-Tochter Penny bietet Kunden Self-Scanning per App und eigenem Smartphone an. Allerdings gibt es Penny-Go bislang nur in zwei Kölner Märkten.

Rewes Discount-Tochter Penny bietet Kunden in zwei Kölner Märkten Self-Scanning per App und eigenem Smartphone an. Das berichtet das Portal Supermarktblog. Kunden müssen nach Öffnen der Penny-Go-App, einen Star