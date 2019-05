Smart Shelf Metro und Vodafone wollen Regale clever machen

Metro C+C will offenbar noch in diesem Quartal ein Smartes Regal von Vodafone in einem ersten Großmarkt testen. Je nach entnommener Ware werden passende Produktinformationen oder ergänzende Cross-Selling-Artikel auf einem Screen gezeigt.

