Sparkassen und Volksbanken Apple Pay kommt in Massenmarkt

Apple Pay kommt in Massenmarkt

Der Bezahldienst Apple Pay wird noch in diesem Jahr bei den Sparkassen und Genossenschaftsbanken in Deutschland starten - aber zunächst ohne die Unterstützung der populären Girocard, bei Verbrauchern meist als EC-Karte bekannt. Das sagte die zuständige Apple-Managerin Jennifer Bailey am Mittwoch im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Gleichzeitig mit der Bekanntgabe