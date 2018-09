Sprachsteuerung Amazon weitet Alexa-Universum aus

Der Online-Händler Amazon arbeitet an einer allumfassenden sprachgesteuerten Zukunft. Kommandozentrale soll dabei seine Sprachassistentin Alexa sein.

Alexa richtet sich zu Hause ein. Mehr als 20 000 verschiedene Alexa-fähige Smart-Home-Geräte soll es bereits geben. Aber Amazon will mehr: Alexa soll omnipräsent sein mit eigenen Geräten, in denen anderer Hersteller, per