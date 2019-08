Strategiewechsel DHL gibt bei E-Food auf

DHL zieht sich aus der defizitären Zustellung frischer Lebensmittel zurück und bringt damit viele E-Food-Anbieter in Schwierigkeiten. Der Internet-Gigant Amazon zieht die Konsequenz und nimmt seinen Lieferservice Fresh auch in Deutschland in die eigene Hand.

Der E-Food-Markt ist in Bewegung. Amazon liefert die Produkte seines Online-Supermarkts Fresh seit einigen Tagen unter eigener Regi