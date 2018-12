Supermärkte ohne Kassen Amazon Go als Zukunft des Checkouts

Amazon Go als Zukunft des Checkouts

Supermärkte ohne Kassen sind dank Amazon zu einem im Handel vieldiskutierten Thema geworden. Erst im Januar 2018 hatte Amazon seine Hightech-Lösung Go in die Fläche gebracht. Zahlreiche Nachahmer wollen ebenfalls den Einkauf automatisieren, kommen aber meist nicht über Self-Scanning per Smartphone hinaus.

Amazon setzt den Maßstab mit seinem vollautomatisierten Supermarkt