Tabak Track&Trace Stolpern Richtung Starttermin

Am Montag startet Tabak Track&Trace nach 5 Jahren Planung. Doch wieder gibt es Verzögerungen. Und vom Kampf gegen Schmuggel bleibt wenig übrig.

Das neue Tabak Track&Trace-System stolpert Richtung Starttermin am kommenden Montag. Vom 20. Mai an, soll jede Schachtel Zigaretten, jedes Päckchen Tabak lückenlos rückverfolgbar sein. So will es die EU mit der Tabakprodukte