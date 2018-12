Test mit Friendly Usern Carrefour plant Mini-Shop ohne Kasse

Nach Angaben von Gewerkschaftern will Carrefour in Frankreich einen 56 qm großen Convenience Store testen, in dem Hightech die klassischen Kassen ersetzt. Das meldet die Fachzeitschrift Linéaires.

Danach wird Carrefour ab Frühjahr 2019 in Frankreich ein "vollautomatisches Geschäft" erproben, bei dem Kameras, Gesichtserkennung und Software den traditionellen Checkout er