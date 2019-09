Transport-Frachtenbörse Uber investiert massiv in Freight

Uber will expandieren und in den kommenden Jahren mehr als 2 Mrd. US-Dollar in Uber Freight investieren.

Uber will in den kommenden Jahren mehr als 2 Mrd. US-Dollar in Uber Freight investieren. Zudem kündigte das Unternehmen an, in den kommenden drei Jahren rund 2 000 neue Mitarbeiter in der Frachtvermittlungssparte einstellen zu wollen.Uber Freight ist eine Transport-Frachtenbörse,