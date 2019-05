Trinks Logistikdienstleister besetzt Führungsspitze neu

Die Trinks-Gruppe hat einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Zum Monatsbeginn hat ein erfahrener Logistik-Manager die Führung übernommen.

Michael Stadlmann (50), ehemaliger Finanzchef des Logistikunternehmens Trans-o-flex, ist zum Monatsbeginn in die Geschäftsführung der Trinks GmbH in Goslar eingezogen. In dem bislang aus Uwe Heinrich (Logistik), Nico Graf von