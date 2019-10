Uber Eats expandiert Uber stärkt E-Food mit Übernahme

Uber Technologies hat angekündigt, die Mehrheit an dem südamerikanischen Lebensmittel-Lieferdienst Cornershop übernehmen zu wollen. Cornershop ist ein chilenisches E-Food-Start-up, das nicht nur in Chile, sondern auch in Kanada, Mexiko und Peru aktiv ist.

