Voice-Commerce Smarter Spiegel spricht mit H&M-Kunden

H&M nutzt jetzt eine Kombination aus Sprachsteuerung und Gesichtserkennung, um via Spiegel mit seinen Kunden zu interagieren und den Omni-Channel-Umsatz anzukurbeln.

In ihrer Vorzeigefiliale am New Yorker Times Square testet die schwedische Modekette H&M eine neue Variante von Voice-Commerce. Zusammen mit Microsoft sowie den schwedischen Digitalagenturen Visual Art und Ombori hat das Unter