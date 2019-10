Wegen Lidl Plus Lidl rollt WLAN deutschlandweit aus

Wegen Lidl Plus

Im Zuge seiner Digitalstrategie und der Einführung der Loyalty-App Lidl Plus ist Lidl momentan dabei, offenes Kunden-WLAN in seinen Filialen einzuführen. Derzeit sind bereits mehrere hundert Filialen hierzulande damit ausgestattet. Zudem will Lidl für Lidl-Plus-Kunden den Papier-Kassenzettel abschaffen.

