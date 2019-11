Weihnachtssaison im E-Commerce Paketdienste erwarten mehr Online-Pakete

Der Online-Handel treibt die Paketberge in Deutschland auf einen Höchststand. Im diesjährigen Weihnachtsgeschäft würden private Endkunden schätzungsweise 355 Millionen Sendungen bekommen und damit etwa 7 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum, heißt es in einer Prognose, die am Donnerstag vom Bundesverband Paket und Expresslogistik (Biek) publiziert wurde.

