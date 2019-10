Weihnachtszeit Viele Paketdienste kassieren in diesem Jahr Zuschläge

Viele Paketdienste kassieren in diesem Jahr Zuschläge

Paketdienstleister verlangen in der Weihnachtszeit Zuschläge für den Transport vom Online-Händler zum Kunden. So verlangt etwa DPD in der Regel pro Paket 75 Cent mehr. Andere Dienstleister machen den Geldbetrag vom Gewicht des Frachtguts abhängig.

