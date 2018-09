Zahlungsdienstleister Wirecard vergibt Kleinkredite per App

Wirecard vergibt Kleinkredite per App

Der Zahlungsdienstleister Wirecard will künftig Kleinkredite per App vergeben. Ein herkömmliches Bankgeschäft strebt das Unternehmen aber nicht an.

Der Zahlungsdienstleister Wirecard will künftig Kleinkredite per App vergeben. Dies verriet Unternehmenschef Markus Braun dem Spiegel.Bräuchte zum Beispiel ein Pizzabäcker einen neuen Ofen, könne er den Kredit via App