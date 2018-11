Zukunftslabor Walmart will KI auf der Fläche testen

Walmart will KI auf der Fläche testen

Walmart will in einer Filiale ein intelligentes Einzelhandels-Labor einrichten. Ziel ist es, sowohl die Erfahrungen von Kunden als auch von Mitarbeitern mit neuen Technologien zu testen

Der weltgrößte Einzelhändler Walmart will in einer Filiale auf Long Island (New York) ein intelligentes Einzelhandels-Labor einrichten. Ziel ist es, sowohl die Erfahrungen von Kunden als auch von Mi