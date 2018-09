Zusteller im Test Amazon entlarvt Diebe per Fake-Paket

Amazon entlarvt Diebe per Fake-Paket

Amazon will diebischen Zustellern mit Paket-Attrappen auf die Schliche kommen. Diese hätten falsche Aufkleber und würden per Zufallsprinzip in den Lieferfahrzeugen platziert.

Der Online-Händler Amazon will diebischen Zustellern das Handwerk legen und platziert deshalb Paket-Attrappen mit falschen Aufklebern in zufällig ausgewählten Lieferfahrzeugen. Scannt ein Fahrer so ei