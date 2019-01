Überhöhte Interchange-Gebühren Mastercard muss 570 Mio. Euro Strafe zahlen

Die EU-Wettbewerbshüter verhängen gegen den Kreditkartenanbieter Mastercard eine Geldstrafe in Höhe von 570 Mio. Euro. Das begründete die EU-Kommission am Dienstag in Brüssel mit überhöhten Gebühren, die die Firma jahrelang von Händlern kassiert hat. Beim sogenannten Interbankenentgelt, auch Interchange genannt, hatte Mastercard zu viel verlangt.