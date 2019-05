Gerichtsverfahren Kampf um Wasser in "Bio-Qualität"

Kampf um Wasser in "Bio-Qualität"

Der Bio-Pionier Neumarkter Lammsbräu will Danone und dem SGS Fresenius Institut die Verwendung des Begriffs "Premiumwasser in Bio-Qualität" verbieten lassen. Doch in der ersten Instanz sind die Aussichten trübe.

Das Landgericht Frankfurt verhandelte am Mittwoch über die Frage, wann sich ein Mineralwasser mit der Bezeichnung "Bio" schmücken darf. Anders als bei landwirtscha