Online-Handel Neue Zahlen zum Retourenschrott

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) will Retouren regulieren. Doch dringlichere Umweltprobleme verursacht der Online-Handel eher in anderen Bereichen, wie auf einer Fachkonferenz der Bundesregierung deutlich wurde.

Onlinehändlern soll in Deutschland gesetzlich vorgeschrieben werden, "was sie mit Retouren-Ware machen dürfen und was nicht". Das bekräftigte Jochen Flasbarth, St