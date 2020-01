Agrarmesse Grüne Woche öffnet ihre Pforten

Zu den ersten Gästen der Grünen Woche in Berlin zählte Agrarministerin Julia Klöckner. Währenddessen ziehen in etlichen bundesdeutschen Städten Bauern mit ihren Traktoren demonstrierend durch die Straßen. Morgen sind dann in Berlin Proteste angekündigt.

Deutschlands Bauern in der Offensive: Zum Start der Grünen Woche haben bundesweit erneut Tausende La