Aktion "Share"-Flaschen aus 100 Prozent Recyclat

In Rewe- und dm-Märkten wird von "Share" angebotenes Mineralwasser nur noch in 100 Prozent recycelten Plastikflaschen verkauft. Bis zu 200 Tonnen Plastikmüll sollen so im kommenden Jahr vermieden werden.

Nicht nur, dass "Share" seit März in hiesigen Rewe- und dm-Märkten mit drei Produkten vertreten ist, jetzt setzt das Start-up noch eins drauf: Ab heute wird das Mineralwasser i