Arbeitslosengeld im Supermarkt Bundesagentur für Arbeit zahlt 20 Mio. Euro aus

Seit seiner Einführung gab es in Supermärkten rund 78.000 Auszahlungen von Arbeitslosengeld. Bislang hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) rund 20 Millionen Euro über diesen Weg an die Empfänger ausgezahlt.

Rund 20 Millionen Euro hat die Bundesagentur für Arbeit (BA) bisher in bar an Empfänger von Arbeitslosengeld an Supermarktkassen ausgezahlt. Das neue Ver