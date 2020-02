Außenwerbung Belgien verbietet letzte Werbemöglichkeiten für Tabak

Werbung in Schaufenstern, auf Aufstellern und per Leuchtreklame wird es für Tabak in Belgien bald nicht mehr geben. Ab dem kommenden Jahr müssen sich Konsumenten zudem auf weitere Einschränkungen einstellen – die auch bald schon in Deutschland gelten könnten.

Die letzten Werbemöglichkeiten für Tabakprodukte laufen in Belgien Ende des Jahres aus. Tabakwe