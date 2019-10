BGH-Urteil Bäckereicafés dürfen den ganzen Sonntag Brötchen verkaufen

Die Richter in Karlsruhe geben grünes Licht für Bäckereien. Sie dürfen künftig auch außerhalb der vorgeschriebenen Öffnungszeiten bedienen, wenn in den Filialen der Thekenverkauf mit einem Café kombiniert ist. So entschied der Bundesgerichtshof in Karlsruhe.

Kunden können sich mit dem Kauf ihrer Sonntagsbrötchen in Zukunft Zeit lassen. Bäck