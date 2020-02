BGH-Urteil Händler haftet nicht für Kundenbewertungen auf Amazon

Der Verband Sozialer Wettbewerb war wegen Produktbewertungen auf Amazon vor Gericht gezogen. Der Grund: Die Behauptungen seien wissenschaftlich nicht nachgewiesen. Nun hat der Bundesgerichtshof entschieden.

Ein Händler haftet grundsätzlich nicht für Kundenbewertungen auf Amazon. Dies entschied am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Damit unterlag in letzter Instanz d