BGH-Urteil Werbung mit "bekömmlichen" Bier verboten

Das war's dann wohl: Brauer dürfen bei Werbung für Bier nicht auf den Zusatz "bekömmlich" zurückgreifen. Der BGH hat damit unter die seit drei Jahren währende Diskussion einen Schlussstrich gezogen.

Brauer dürfen nicht mit "bekömmlichem" Bier werben. Dies entschied am Donnerstag der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Damit wurde in letzter Instanz ein Sch