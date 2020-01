Bon-Pflicht Bäcker sehen sich in Kritik an neuer Regelung bestätigt

Bäcker sehen sich in Kritik an neuer Regelung bestätigt

Die Bäcker in Deutschland sind unzufrieden mit der seit diesem Jahr geltenden Bon-Pflicht. Im Fokus der Kritik steht das Mehraufkommen an Müll aus Thermo-Papier. Daher will der Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks noch im Januar Gegenmaßnahmen ergreifen.

Wenige Tage nach Beginn des neuen Jahres sieht sich das Bäckerhandwerk in seinen Befürchtungen zur ne