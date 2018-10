Brexit Großbritannien will Digitalsteuer einführen

Großbritannien will Digitalsteuer einführen

Die britische Regierung plant die Einführung einer Digitalsteuer für internationale Tech-Großkonzerne wie Amazon und Co. Sie soll ab 2020 gelten und jährlich Einnahmen von gut 400 Mio. GBP bringen.

Nach dem Brexit soll es großen internationalen Digitalkonzernen in Großbritannien steuerlich an den Kragen gehen. So plant die britische Regierung Unternehmen wie Amazon,